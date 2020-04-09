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Haberler Spor Yıldızlara yol göründü

Yıldızlara yol göründü

Yıldızlara yol göründü
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Göztepe'de yönetim önümüzdeki sezon için forvet arayışlarına hız verirken, yapılacak takviye sonrası ise yıldızlara yol görünecek. Genç teknik direktör İlhan Palut ile sürekli irtibat içinde olan yönetim, ara dönemde takıma katılan golcü Kamil Wilczek'in önümüzdeki sezon da kadroda tutulması için karar verdi. Buna karşılık yeni golcüye yer açmak için yönetim, son iki sezondur forma giyen Deniz Kadah ve Cameron Jerome ikilisiyle ise yolları ayıracak. Bu sezon bekleneni veremeyen Jerome, 23 lig maçında sadece 3 gol atabilirken performansıyla zaman zaman ağır eleştirilere maruz kaldı. Bu sezon çoğunlukla yedek oturan Deniz Kadah ise ara dönemde ayrılığın eşiğinden dönerken ligde oynadığı 13 maçta rakip fileleri boş geçti. Sözleşmeleri sona erecek olan iki oyuncuya da yönetimin teknik heyetin olumsuz raporu nedeniyle teklif sözleşme teklif etmeyeceği öğrenildi.

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