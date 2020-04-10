  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altınordu’da rota Varol

’da rota

Altınordu’da rota Varol
Giriş Tarihi: 10.4.2020

TFF 1. Lig'de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Altınordu'da yönetim, yeni sezon için hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Kırmızı-lacivertli kurmayların Almanya doğumlu Varol Taşar'ı listesine aldığı öğrenildi. Alman ekibi Laugenburg altyapısında yetişen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Varol daha sonra kariyerini İsviçre'de sürdürdü. Sağ kanat, forvet ve sol kanatta oynaya bilen genç yetenek, Old Boys, FC Klingnau, Aaurgau ve Servette FC kulüplerinde forma giydi. Taşar, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'nde Servette FC formasıyla görev yaptığı 21 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist yaptı. Genç futbolcu kariyerinde oynadığı 117 karşılaşmada toplam 54 kez rakip fileleri havalandırırken 17 golün de hazırlayıcısı oldu.

OGÜN ÖZDEMİR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’da rota Varol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA