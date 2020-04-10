Altınordu’da rota Varol

TFF 1. Lig'de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Altınordu'da yönetim, yeni sezon için hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Kırmızı-lacivertli kurmayların Almanya doğumlu Varol Taşar'ı listesine aldığı öğrenildi. Alman ekibi Laugenburg altyapısında yetişen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Varol daha sonra kariyerini İsviçre'de sürdürdü. Sağ kanat, forvet ve sol kanatta oynaya bilen genç yetenek, Old Boys, FC Klingnau, Aaurgau ve Servette FC kulüplerinde forma giydi. Taşar, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'nde Servette FC formasıyla görev yaptığı 21 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist yaptı. Genç futbolcu kariyerinde oynadığı 117 karşılaşmada toplam 54 kez rakip fileleri havalandırırken 17 golün de hazırlayıcısı oldu.

OGÜN ÖZDEMİR