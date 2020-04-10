  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Aslan’da rota Okay

Aslan’da rota Okay

Aslan’da rota Okay
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Sarı-kırmızılılar, forması giyen milli futbolcuyu yakın takibe aldı

Galatasaray transfer çalışmalarında listesinin ilk sırasına Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu çekti. Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu için önümüzdeki günlerde İspanyol ekibiyle bir görüşme yapacağı öne sürüldü. Bu sezon kulübü ile ligde 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sevilla mücadelesinde 1 asist yapmıştı. 25 kez A Milli Takım formasını da giyen yıldız isim bu süreçte 1 kez rakip fileleri sarstı. Bu arada sarı-kırmızılıların Aston Villa forması giyen Trezeguet ile temasta olduğu biliniyor. Yönetimin bu transferi Feghouli'nin ayrılması halinde yapacağı iddia edildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Kasımpaşa forması giyen Mbaye Diagne ile birlikte transfer edilmek istenmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan’da rota Okay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA