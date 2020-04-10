Aslan’da rota Okay

Sarı-kırmızılılar, Celta Vigo forması giyen milli futbolcuyu yakın takibe aldı

Galatasaray transfer çalışmalarında listesinin ilk sırasına Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu çekti. Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu için önümüzdeki günlerde İspanyol ekibiyle bir görüşme yapacağı öne sürüldü. Bu sezon kulübü ile ligde 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sevilla mücadelesinde 1 asist yapmıştı. 25 kez A Milli Takım formasını da giyen yıldız isim bu süreçte 1 kez rakip fileleri sarstı. Bu arada sarı-kırmızılıların Aston Villa forması giyen Trezeguet ile temasta olduğu biliniyor. Yönetimin bu transferi Feghouli'nin ayrılması halinde yapacağı iddia edildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Kasımpaşa forması giyen Mbaye Diagne ile birlikte transfer edilmek istenmişti.