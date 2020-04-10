Buruk kutlama

Akhisarspor korona virüs salgını yüzünden liglere verilen süresiz arada kuruluşunun 50. yılını taraftarından ve sahalardan uzak kutladı

Ege'yi 7 yıl boyunca aralıksız Süper Lig'de temsil edip bu sezon düştüğü TFF 1. Lig'den yine devler arenasına dönmeye çalışan Akhisarspor, kuruluşunun 50. yıldönümünü futboldan uzak, buruk kutladı. 8 Nisan 1970'te ilçedeki 3 kulübün birleşmesiyle temelleri atılıp 2018'de kazandığı Türkiye Kupası'yla geçen sezon ülkemizi Avrupa'da temsil etme gururunu yaşayan Akhisar, dünyayı saran salgın yüzünden lige verilen süresiz arada 50. yılını taraftarından ve sahalardan uzak, sönük geçirdi.

SÖNÜK GEÇTİ

Başkan Fatih Karabulut'un yayınladığı mesajda, "Geride bıraktığımız 50 yıl içinde Akhisarspor'umuza katkıda bulunan, şu ana kadar görev yapmış başkan, yönetici, antrenör, futbolcu ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Akhisarspor'umuzun 50. yılını kutlar halkımızla, taraflarımızla birlikte nice başarılara imza atmayı şahsım ve yönetim kurulum adına temenni eder, saygılarımı sunarım" ifadeleri yer aldı.



Uşak geçen sezonu solladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor, 3 puanı silinmesine rağmen 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. 43 gol atan ve kalesinde 34 gol gören Aşigo, 44 puanla 8. sırada yer aldı. Sakarya'nın 7 puan gerisine Play-Off umudunu az da olsa koruyan kırmızı-siyahlılar, bu sezonki performansıyla geçen yılı sollayıp geçti. 2018-2019 sezonunda ilk kez 2. Lig'ge mücadele eden Uşakspor, 34 maçta 9 galibiyet, 13 beraberlik, 12 mağlubiyet almış, 40 gol atmış. kalesinde 39 gol görmüş 40 puanla 11. sırada sezonu tamamlamıştı. Ligin ilk 11 haftalık bölümünde 14 puan toplayan Aşigo, ikinci yarının 11 haftasında teknik patron Hasan Erkin Şimşir yönetiminde 23 puanı hanesine yazdırmayı başardı.