Cavani bombası

Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon yıldızlardan oluşan bir kadro planladığı ve PSG forması giyen 34 yaşındaki Uruguaylı golcüyü yakın takibe aldığı ileri sürüldü.

Gelecek sezon yıldızlardan kurulu bir kadro kurmayı planlayan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe ile ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un gönlündeki yıldızın PSG'nin Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani olduğu öne sürüldü. Yıllık 7.5 milyon euro kazanan Uruguaylı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 34 yaşındaki golcünün kulübü ile sözleşme yenilemeyeceği ve tekliflere açık olduğu konuşulurken yaşı itibari Avrupa'daki taliplerinin tekliften kaçındığı böylelikle Sarı Kanarya'nın önünün açılabileceği iddia edildi.

64 MİLYON EURO

Boca Juniors'un Cavani ile transfer görüşmesi yapmaya başladığı iddialarının doğru olması ise herkes şaşırttı. Gelen bilgilere göre Arjantin ekibi Uruguaylı golcüye yıllık 3.5 milyon dolardan, 3 yıllık sözleşme teklif etti. Uruguaylı golcü Edinson Cavani, 2013 yılından beri PSG forması giyiyor. Paris temsilcisi Napoli'ye 64 milyon euro bonservis ödemiş ve yıldız golcünün bonservisini almıştı. 33 yaşındaki golcü korona virüs nedeniyle ara verilen Ligue 1'de bu sezon 14 maçta 4 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi. Bu sezon toplamda ise 7 golü ve 3 asisti bulunuyor.



65 yaş üstüne destek kolisi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri ile kombine kart sahiplerine destek kolisi göndereceklerini bildirdi. Yardım kolilerini 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren göndereceklerini aktaran Danabaş, "Futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlarımıza bu koliler iletilecektir. 5 bini aşkın 65 yaş üzeri kişi tespit ettik. Adresleri güncellemek ve onaylamak için ciddi bir kısmına ulaştık. Hala ulaşamadığımız üyelerimiz var. Kombine kart sahiplerinin hepsine ulaştık. Bizim ulaşamadığımız üyelerimiz 444 1907 numaralı telefondan kulübümüze veya uyeiliskileri@ fenerbahce.org mail adresinden bize ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.



99 maçta 43 gol attı

Edinson Cavani, Uruguay Milli Takımı ile toplamda 99 maça çıktı ve 43 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Kariyerinde toplam 546 mücadelede boy gösteren tecrübeli yıldız bu süreçte 339 kez gol sevinci yaşarken, 2 kırmızı, 67 sarı kart gördü. Cavani 2013-2014 sezonundan bu yana PSG'de görev yapıyor.