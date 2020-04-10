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’dan 122 mekik

Drogba’dan 122 mekik
Giriş Tarihi: 10.4.2020

42 yaşında olan G.Saray’ın eski yıldızı Ronaldo’nun başlattığı akıma katıldı.

Korona virüs salgını sebebiyle evlerinde karantinada olan futbolcular, vakitlerini değişik etkinlikler yaparak geçiyor. Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada başlattığı mekik çekme yarışması yayılıyor. Bu yarışmaya bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Drogba da dahil oldu.

RONALDO'YA SORDU
Drogba sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde 45 saniyede 122 mekik çekti. Fildişi Sahilli eski futbolcu paylaşıma, "42 yaşında eski futbolcuya göre fena değil" notunu ekledi. Paylaşıma Ronaldo'yu da etiketleyen Drogba, performansı için ne düşündüğünü sordu. Cristiano Ronaldo ise 45 saniyede 142 mekik çekmişti.

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