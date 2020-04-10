Evden mesaj var

Dünya yıldızları korona virüs tehdidi sebebiyle evde çalışmayı sürdürürken “Evde kal” mesajını yinelediler ve fotoğraflarını takipçileri ile paylaştılar.

Dünyaca ünlü sporcular korona virüs tehdidi sebebiyle evlerinde kalmayı sürdürürken yaptıkları paylaşımlar da dikkat çekti. Olimpik cimnastikçi Georgina Cassar da 'Hayat Eve Sığar' diyenlerden. Başarılı sporcu evinde çalışmalarına devam ederken, takipçilerini de bu kurala uymaya davet etti. ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps de ailesiyle yaptığı havuz keyfini takipçileri ile paylaştı.

SAKHO'DAN PAYLAŞIM

Premir Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen 30 yaşındaki stoper Mamadou Sakho ise bebeği ile verdiği pozu instagram hikayesinde takipçilerinin beğenisine sundu. Fransa Milli Takım formasını giyen Sakho'nun mutlu pozu dikkat çekerken evden mesaj gönderen dünya yıldızları salgın yüzünden "Evde kal" çağrılarını da tekrarladılar.