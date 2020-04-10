  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Evden mesaj var

Evden mesaj var

Evden mesaj var
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Dünya yıldızları korona virüs tehdidi sebebiyle evde çalışmayı sürdürürken “Evde kal” mesajını yinelediler ve fotoğraflarını takipçileri ile paylaştılar.

Dünyaca ünlü sporcular korona virüs tehdidi sebebiyle evlerinde kalmayı sürdürürken yaptıkları paylaşımlar da dikkat çekti. Olimpik cimnastikçi Georgina Cassar da 'Hayat Eve Sığar' diyenlerden. Başarılı sporcu evinde çalışmalarına devam ederken, takipçilerini de bu kurala uymaya davet etti. ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps de ailesiyle yaptığı havuz keyfini takipçileri ile paylaştı.

SAKHO'DAN PAYLAŞIM
Premir Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen 30 yaşındaki stoper Mamadou Sakho ise bebeği ile verdiği pozu instagram hikayesinde takipçilerinin beğenisine sundu. Fransa Milli Takım formasını giyen Sakho'nun mutlu pozu dikkat çekerken evden mesaj gönderen dünya yıldızları salgın yüzünden "Evde kal" çağrılarını da tekrarladılar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evden mesaj var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA