  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Federer’den yeni akım

Federer’den yeni akım

Federer’den yeni akım
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Dünyaca ünlü sporcuların "evde kal" çağrısı ile birlikte hayata geçirdiği akımlar dikkat çekerken ünlü tenisçi Roger Federer, bu akımlara bir yenisini daha ekledi. Federer'in raketle duvarda top sektirdiği anlar kısa sürede etkileşim aldı. Bilindiği İsviçreli tenisçi, ülkesinde zor durumda olan ailelere 1 milyon dolar bağış yapacağını açıklamıştı. Federer'in bu akımına Sırp tenisçi Novak Djokovic de kayıtsız kalamazken futbolcular da hünerlerini gösterdi. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Toni Kroos, duvarla tenis oynama akımına uydu ve bu anları instagram hesabından paylaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Federer’den yeni akım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA