Federer’den yeni akım

Dünyaca ünlü sporcuların "evde kal" çağrısı ile birlikte hayata geçirdiği akımlar dikkat çekerken ünlü tenisçi Roger Federer, bu akımlara bir yenisini daha ekledi. Federer'in raketle duvarda top sektirdiği anlar kısa sürede etkileşim aldı. Bilindiği İsviçreli tenisçi, ülkesinde zor durumda olan ailelere 1 milyon dolar bağış yapacağını açıklamıştı. Federer'in bu akımına Sırp tenisçi Novak Djokovic de kayıtsız kalamazken futbolcular da hünerlerini gösterdi. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Toni Kroos, duvarla tenis oynama akımına uydu ve bu anları instagram hesabından paylaştı.