Gözü Milli Takım’da

Denizlispor’un başarılı stoperi Oğuz Yılmaz, A Milli Takım’a çağrılacağı şeklindeki haberleri, “Her Türk futbolcusunun rüyası” şeklinde yorumladı.

Süper Lig ekibi Denizlispor'da ikinci sezonunu geçiren defansın başarılı ismi Oğuz Yılmaz'a A Milli Takım yolu açıldı. Milli takımdaki sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle son zamanda medyada milli takıma çağrılacağı yönündeki haberleri kendisinin de okuduğunu belirten Yılmaz, " Her Türk futbolcusu gibi hedefim A Milli Takım'da oynamaktır. Şenol hocayla bir görüşmem olmadı ama bazı maçlarımızı izlemeye geldiğini biliyorum. Böyle haberlerin çıkması beni de çok mutlu ediyor" dedi.

BÜLENT UYGUN İLE ÇOK DAHA İYİYİZ

Teknik direktör Bülent Uygun ile hem takımın, hem kendi performansının arttığını belirten Oğuz Yılmaz, "Bülent Uygun ikili ilişkileri çok iyi olan bir hoca. Bize özgüven veriyor ve maça çok iyi hazırlıyor. Performansımızda artış oldu. Bu da skora yansıdı. Şu an her şey iyi gidiyor. 3 maçta 7 puan aldık. Daha iyi olabilirdik ama bu süreç bizi etkiledi" diye konuştu.

Denizlispor'a can suyu

Denizlispor'un isim ve forma sponsoru olan Yukatel, maddi sıkıntı içindeki kulübe önemli bir destek verdi. Sezon öncesi yapılan anlaşma sonucu 1 milyon 200 bin Euro bedel ile isim ve forma sponsoru olan Yukatel GMBH, Denizlispor'un zor günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Yukatel, yaşanan ekonomik krizde yeşil-siyahlı kulübe destek amacıyla 2020-2021 sezonunda ödeyeceği sponsorluk ücretinin 100 bin Euro'sunu gönderdi. Maddi sıkıntı içindeki kulübe sıcak para ilaç gibi geldi.

SEBAHATTİN ALP