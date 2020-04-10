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Haberler Spor G.Saray’dan çok anlamlı bir karar

G.Saray’dan çok anlamlı bir karar

G.Saray’dan çok anlamlı bir karar
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Kulüp, yapımı tamamlanan oteli hastane olarak kullanması için ’na tahsis ediyor.

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede anlamlı bir karar aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul'da yapımı tamamlanan otelini, hastane olarak kullanması için Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine bedelsiz sunmaya hazır olduğunu duyurdu. Bodrum katlarıyla beraber yaklaşık 17 bin metrekarelik alana sahip otelin, cephe giydirmesinin de yapıldığı aktarıldı. İçerisinde henüz bir yatırım yapılmayan 13 katlı otelin, 182 odalı bir hastane olarak tamamlanmaya uygun olduğu kaydedildi.

182 ODA KAPASİTELİ
Yapılan açıklamada "Ülkemizin Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığı zor günlerde, kulübümüzün mülkiyetinde olan ve otel olarak planlanan Mecidiyeköy'deki 182 oda kapasiteli binayı, ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazır olduğumuzu bildiririz. Kulübümüz, devletimizin ve milletimizin ihtiyaçları için tüm imkânlarını seferber etmeye hazırdır" denildi.

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