Hem futbolcu hem rapçi

KSK’de 11 yıldır forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Rap müzik ile 10 yaşında tanıştı. Forması 88’den esinlenip Anç88 lakabını kullanan Anıl sahneye çıkmaya hazırlanıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off yarışı verdiği sezona korona virüs salgını yüzünden verilen aranın bitmesini bekleyen Karşıyaka'nın değişilmez futbolcularından Anıl Çıracı, futbol sahalarındaki başarısının yanı sıra rap müzikte de iddialı.

KAFAMI DAĞITIYORUM

Anıl, çocuk yaşlardan beri ilgi duyduğu rap için evine kurduğu müzik stüdyosuyla besteler yapıyor. Karşıyaka altyapısına 2009'da adım atıp yeşil-kırmızılı kulüpte son 6 sezonu profesyonel olmak üzere 11 yıldır forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece cezası nedeniyle 1 maç kaçırdı. Karşıyaka'da oynadığı 26 maçın 25'inde oynayıp istikrarlı bir grafik sergileyen defans oyuncusu, sporculuk ve müzik kariyerini birlikte yürütüyor. Rap müzik kariyerinde forma numarası olan 88'den esinlenip Anç88 lakabını kullanan futbolcu yeşil sahaların yanı sıra müzik sahnelerine de çıkmaya hazırlanıyor. Rap müzik ile 10 yaşlarında tanıştığını söyleyen Anıl, "Bilgisayar oyunu oynarken yerli ve yabancı rapçileri dinlerdim. Sokakta futbol oynadıktan sonra rapten konuşurduk. Sonra arkadaşlarımla şarkı sözleri yazmaya, şarkılar kaydetmeye başladım. Deplasman seyahatlerinde sürekli müzik dinleyip söz yazıyorum. Futbol ve müzik hayatımdaki en büyük tutkular oldu. Futbol ve müzik birbiriyle çatışmıyor aksine birbirlerini tamamlıyor. Müzikle kafa dağıtıyorum" dedi.

ÖNCE ARKADAŞLARIM

Yeni bir beste yaptığı zaman ilk olarak takım arkadaşlarına dinlettiğini belirten başarılı futbolcu Anıl Çıracı şöyle konuştu, "Şarkı kaydettiğim gibi soluğu takım arkadaşlarımın yanında alıyorum. Dinletip fikirlerini alıyorum. Şarkılarımı tesiste odalarında hoparlörden açanlar oluyor. Vakit bulabildiğim zamanlarda müziğimi profesyonel kişilerin eşliğinde yapmayı planlıyorum. Futboldan kalan vakitlerimde sahne almak istiyorum."



Jet hızıyla evlendi

Karşıyaka'nın 26 yaşındaki defans oyuncusu Anıl Çıracı, dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle nikahını erkene aldı. Normalde mayıs ayında düğün yapıp dünya evine girmeyi planlayan Anıl-Beyza Ceren çifti korona virüs salgını yayılıp tüm sosyal hayat ve organizasyonları kilitleyince yıldırım nikahıyla evlendi. Anıl Çıracı, "Annem ve babam bana çok destek verdi. Şuan en büyük desteği eşimden görüyorum. Hem futbolda hem de müzikte her zaman destekçim ve en büyük yardımcım oluyor. Moralim bozuksa düzeltiyor, müzik konusunda cesur adımlar atmamı sağlıyor, bana cesaret veriyor" dedi.



Karşıyaka'nın kendisi için yuva olduğunu dile getiren Anıl, geçen sezon yarım kalan Play- Off serüvenini bu yıl tamamlamak istediklerini söyledi. Anıl, "Ligler normale döndüğünde bunu başarmak için her şeyi yapacağız" dedi.