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Haberler Spor Kulüplere kötü haber

Kulüplere kötü haber

Kulüplere kötü haber
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Yayıncı kuruluşun ödemeleri ertelediğine yönelik iddiaların ardından kulüplerin yeni yol haritasını belirleyeceği öğrenildi

Kulüpler, beIN Sports'un ödemeleri ertelemesiyle kara kara düşünüyor. Yayıncı kuruluşun, TFF'ye bir mektup yazarak ligler başlayana kadar ödeme yapmayacağı iddia edilirken Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin yeni bir yol haritası belirlemek için düğmeye bastığı öğrenildi. Bazı kulüplerin futbolculara yapacağı ödemeleri durdurduğuna yönelik haberler gelirken Nisan ayında Süper Lig takımlarının futbolcu teknik heyet giderlerini ödememesi planlanıyor. Federasyon, salgının kontrol altına alınması halinde liglerin Haziran başında başlayabileceğini açıklamıştı.

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