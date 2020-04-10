Menemen Ivanov’un peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi, Levski Sofia’nın 20 yaşındaki genç golcüsünü istiyor.

Gelecek sezon Avrupa'dan genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Olimpiakos'tan Nikola Cumic ve KF Tirana'dan Ernest Muci gibi gençleri radarına alan sarı-lacivertliler, Bulgaristan ekibi L.Sofia'nın 20 yaşındaki santraforu Stanislav Ivanov'un da peşine düştü. Levski Sofia altyapısında yetişen genç yetenek bu sezon A Takım'da görev yaptığı 23 maçta 8 gol atarken 3 asist yaptı.

KANATTA DA OYNUYOR

Göstermiş olduğu başarılı grafikle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bulgar temsilcisiyle sözleşmesi devam eden Stanislav Ivanov için Ekol Göz Menemenspor yönetiminin haziran ayında masaya oturmayı planladığı öğrenildi. Genç futbolcu kariyerinde sahaya çıktığı 71 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırırken 12 asist yaptı. Forvet pozisyonunda yanı sıra sağ ve sol kanatta da forma giyen Ivanov, 1 kez Bulgaristan A Milli Takım formasını giydi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ