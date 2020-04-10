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Haberler Spor Ronaldinho’ya 4 yıldızlı ev hapsi

’ya 4 yıldızlı ev hapsi

Ronaldinho’ya 4 yıldızlı ev hapsi
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Assis Moreira, Paruguay'da sahte pasaportla yakalanarak 6 ay hapis cezası almış, 1.6 milyon dolar kefaletle cezası ev hapsine çevrilmişti. Ronaldinho ve kardeşi, cezalarının kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bulunan 4 yıldızlı bir otelin kral dairesinde geçirecek. İkili 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon Dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezalarını tamamlayacak. Kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu bulunuyor.

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