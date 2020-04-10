Ankara ASKi Spor’un sporcusu olan ve dünya şampiyonluğu unvanı olan 26 yaşındaki başarılı sporcu “Komşular rahatsız olmasın diye fazla ses çıkarmamaya gayret gösteriyorum” diye konuştu.

Korona virüs salgını sporcuların çalışma şartlarını da değiştirirken 26 yaşındaki milli halterci Muammer Şahin 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na oturduğu apartmanın sığınağında hazırlanmaya başladı. Ankara ASKi Spor'un sporcusu olan Şahin, korona virüs salgının ortaya çıkması sonrası tedbir amaçlı spor salonlarının kapatılmasının ardından Kayseri'deki evine döndü. Komşularından izin alarak antrenmanlara başladığını belirten Şahin, "Komşular rahatsız olmasın diye fazla ses çıkarmamaya gayret gösteriyorum. Olimpiyatlara evimin sığınağında devam ediyorum" dedi.



ÇALIŞMALARINI KESMEDİ

Kariyerinde dünya şampiyonluğu unvanı bulunan milli halterci, olimpiyatların ertelenme haberini aldıktan sonra da çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye'yi pek çok ulusal arenada temsil eden Muammer Şahin, "Kariyerime 2007 yılında Kayseri'de başladım. Hala devam ediyorum. Alınan tedbirlerden dolayı da salonlarımız kapalı. Korona virüs ortaya çıkmadan önce 6 aylık bir süreçten geçtik. Çok iyi bir kamp dönemi ve antrenmanlarımız oldu. Bu süreçte de Kayseri Gençlik Spor İl Müdürümüz ve bölge antrenörlerim gerekli desteği verdi. İş insanları da desteklerini esirgemedi. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.





Komşulardan izin almış

Apartman sakinlerinin de kendisine çok büyük destek olduğunu belirten Şahin, "Komşularımıza sığınakta antrenman yapmak istediğimi ve Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak istediğimi söyledim. Dayanışma içinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Komşularıma da bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Normal şartlarda haftanın 6 günü antrenman 1 gün dinlenme olarak çalışma yapıyordum. Şu an komşular rahatsız olmasın diye haftanın 4 günü antrenman yapıyorum ve ses çıkarmamaya gayret gösteriyorum" dedi.