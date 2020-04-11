Akigo’nun demirbaşları

Akhisar’da tecrübeli oyuncular Kadir, Lukac, Aykut ve Onur Ayık takımın vazgeçilmezi oldu.

Akhisarspor'da 4 futbolcu takımın demirbaşı oldu. 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında kazanılan 3-2'lik zaferde, 2018-2019 sezonunun başında Süper Kupa'da Galatasaray önünde penaltılarla 6-5 kazanılan muhteşem galibiyette kadroda yer alan 4 isim destanda pay sahibi oldular. 4 oyuncu TFF 1. Lig'de de feda yılında da takımı bırakmadı. Bu oyunculardan 32 yaşındaki Kadir Keleş 6 sezonda 126 maçta sahaya çıktı.



KULÜPLE BÜTÜNLEŞTİLER

35 yaşındaki Sırp kaleci Lukac 5 sezonda 86 maçta görev yaptı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Çeviker 5 sezonda 126 karşılaşmada oynadı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Ayık 5 sezonda 132 mücadelede görev yaptı.