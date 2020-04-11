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Haberler Spor A.Ordu’da kaleci Erhan’ın müzik aşkı

A.Ordu’da kaleci Erhan’ın müzik aşkı

A.Ordu’da kaleci Erhan’ın müzik aşkı
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden futbolcular, çalışmalarını evden sürdürürken, Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk, müzisyen abisi Caner Erentürk'ten gitar dersleri alıyor. Genç file bekçisi evdeki bireysel çalışmalarının dışındaki vaktini İzmir Kent Orkestrası'nda yer alan ve 2006 yılından beri profesyonel olarak vokallik yapan abisi Caner Erentürk'ten müzik dersleri alarak geçiriyor. Erhan, "Abim, rock müzik yapıyor. Türkiye'nin bir çok yerinde sahne aldı. Sürekli seyahat ettiğimiz için fazla canlı olarak dinleme şansım olmuyordu. Ben yolun daha başındayım. Çok çalışıp emek vermem gerekir. Bir gün abimle birlikte güzel bir projeye imza atmak istiyoruz."

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