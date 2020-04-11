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Haberler Spor Belarus’ta sanal taraftar çılgınlığı

’ta sanal taraftar çılgınlığı

Belarus’ta sanal taraftar çılgınlığı
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Salgın nedeniyle maça gidemeyen taraftarların resimleri 21 pound karşılığında cansız mankenlere yapıştırıldı.

Korona virüsü salgını sonrası tüm liglere ara verilirken futbola devam eden tek Avrupa ülkesi olarak dikkat çeken Belarus'ta ilginç şeyler yaşanıyor. Salgın nedeniyle maçlara gitmeyen futbolseverler Belarus'ta oynanan Dynamo Brest-Shakhtyor Soligorsk kupa maçını tribünden cansız manken olarak takip etti. Brest'te oynanan bu mücadele için 21 Pound ödeyen futbolseverlerin fotoğrafları cansız bir mankene yapıştırılarak az sayıdaki taraftarın yer aldığı tribünlere yerleştirildi. Maçı cansız manken olarak takip eden taraftarların İngiltere, Rusya, İran ve Özbekistan'dan geldiği bildirildi. Maçı tribünden takip eden gerçek taraftarlar ise durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

GELİR VİRÜS MÜCADELESİ İÇİN
Kulüp mücadele için sanal bilet satarak elde edilen tüm gelirlerin virüs mücadelesinde kullanılacağını duyurdu. Dynamo Brest Kulübü yarınki FC Isloch maçında da aynı uygulamayı devam ettireceklerini belirtti. Belarus'ta fabrikalar, okullar, barlar, gece kulüpleri gibi yerler hala açık olmakla birlikte spor etkinlikleri de durdurulmadı.

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