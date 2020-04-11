Boateng yolcu

Rebocho’nun ardından devre arasında transfer edilen yıldız oyuncu ile de yollar ayrılıyor.

Beşiktaş'ta Rebocho defterinin kapanmasının ardından siyah-beyazlıların devre arasında renklerine bağladığı Kevin Prince Boateng'in de yol ayrımında olduğu ileri sürüldü. Bir süre önce Milano'ya dönen Ganalı oyuncunun gelecek sezonda Beşiktaş forması giymeyeceği açıklandı. Milano'daki evlerine döndüklerini açıklayan Boateng'in eşi Melissa Satta ise, "Hayatım burada Milano'da kolay değil. Durumu oğluma anlattım. Küçüklerin bile gerçeği bilmesi iyidir" dedi. Boateng'in ligin başlaması halinde takıma katılıp katılmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

KALECİ ARAYIŞI

Bu arada kaleci transferi için Belçika'da Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki Sinan Bolat ve Başakşehir'den Volkan Babacan ile ilgilenen siyahbeyazlıların listedeki diğer ismin eski kalecisi Fabri olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fulham'a transfer olan ancak istediği ortamı bulamayan Fabri, sonrasında İspanya'ya giderek Mallorca forması giymişti.