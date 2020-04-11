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Haberler Spor Denizlispor’da Rodi’den itiraf

Denizlispor’da Rodi’den itiraf

Denizlispor’da Rodi’den itiraf
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Yeşil-siyahlı ekibin golcüsü Rodallega, İkinci Başkanı Riquelme’den teklif alması halinde severek kabul edeceğini söyledi

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega, katıldığı bir radyo programında transfer itirafında bulundu. İspanya'da yayın yapan Diario SPORT'un haberine göre 34 yaşındaki deneyimli forvet, Boca Juniors forması giymekten şeref duyacağını açıkladı. Programa canlı bağlanan Boca Juniors 2. Başkanı Riquelme'ye hayranlığını dile getiren Rodallega, "Riquelme beni ararsa, ülkeyi terk edemesem bile yarın uçağa biner giderim. Onunla tanışmak istiyorum, o muhteşem bir oyuncuydu" dedi.

DEFANS KALACAK
Bu arada Denizlispor, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek defans oyuncuları Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz ile yeniden sözleşme imzalamak için harekete geçti. Yönetimin sağ bek Zeki Yavru ve stoperler Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz'a 2'şer yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

SEBAHATTİN ALP

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