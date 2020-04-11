Erol Bulut sona doğru

Sarı-lacivertliler Alanyaspor’un hocası ile anlaşmaya çok yaklaştı.

F.Bahçe'nin teknik direktör adayları ile ilgili Erol Bulut ismi bir kez daha öne çıkarken, başarılı teknik adamın çalıştığı Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kanarya'ya umut veren açıklamalarda bulundu. beIN Sports canlı yayınına bağlanan Çavuşoğlu, Erol Bulut'un önünde durmayacaklarını kaydederek, "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" ifadelerini kullandı. Ancak bu transferin liglerin bitişi ile birlikte gerçekleşeceği Kanarya'nın sezon sonuna kadar içten çözüm bularak devam edeceği bildirildi. F.Bahçe yönetimi Blanc ve Aykut Kocaman isimlerini de masada tutarken önümüzdeki günlerde bu konunun netlik kazanması bekleniyor.