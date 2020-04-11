KSK’den örnek davranış

Karşıyaka, Çiğli’deki tesislerini sağlık çalışanlarına açtı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 20’den fazla sağlıkçı burada kalmaya başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, örnek bir davranışa imza attı. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınında büyük emek harcayarak mücadele eden sağlık çalışanlarına yönetim tesislerin kapısını açtı. Yönetim, 27 Mart'ta Sağlık Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni tahsis etmeye hazır olduğunu belirtmişti. Yeşil-kırmızılı kulübün bu çağrısına olumlu cevap gelmesinin ardından Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki altyapı sporcu merkezinde 20'den fazla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık personeli kalmaya başladı. Kaf-Kaf, bu zorlu günlerde özveriyle çalışan sağlık emekçilerine anlamlı destek veren ilk kulüp oldu.

BÜYÜKKARCI: NE YAPSAK AZ

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, "En ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına ne yapsak azdır. Onlar bizim göz bebeğimiz, sadece bu zor günler de değil her zaman onların kıymetini bilmeliyiz. Onların rahat etmesini istiyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ