Quaresma bu kez şef oldu

Kasımpaşa’nın Portekizli yıldızı Quaresma karantinada takipçilerine ekmek tarifi verdi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda evlerinde sosyal ortamdan izole bir şekilde liglerin açılmasını bekleyen futbolcular, karantinada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kasımpaşa'nın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma da karantina günlerinde sosyal medyayı en etkin kullanan isimlerin başında geliyor. Evinde yaptığı antrenman görüntüleriyle resmi instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Q7, bu kez mutfağa girerek diyet ekmeği yaptı. Quaresma 7 dakika süren videoda diyet ekmeği tarifini detaylı bir şekilde anlatırken, takipçilerine "Evde kal, sağlıklı kal" mesajını vermeyi de ihmal etmedi.