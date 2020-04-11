Sarı-kırmızılılar 20 Nisan’da sahada olacak

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Genç teknik adam takım olarak idmanlara 27 Nisan Pazartesi günü başlamayı planladıklarını söyledi. Önce 20 Nisan Pazartesi günü oyuncularının 4'erli gruplarla Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sahaya ineceğini açıklayan Palut, "27 Nisan'a kadar gruplar halinde futbolcularımız çalışacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yapacağız. Bir hafta sonra ise tüm takımı sahaya indirmeyi hedefliyoruz. Liglerin başlama tarihini 5-6 ve 7 Haziran olarak ön görüyoruz. Bu zamana kadar fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. Palut ayrıca, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerin başlama tarihinden 1 ay önce takımlara haber verecek. Herkesin bir fedakarlık yapması gerekiyor. Sıkıştırılmış bir takvim olacak ama önümüzdeki takvime uyacağız" diye konuştu.