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Serdar’ın tercihi oldu

Serdar’ın tercihi Göztepe oldu
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Göztepe'de kiralık olarak forma giyen yıldız kanat oyuncusu Serdar Gürler geleceği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Göztepe yönetimi ile önümüzdeki sezon için görüşmelerin sürdüğünü belirten Serdar, "Göztepe'de daha mutluyum. Buradaki gösterdiğim performans İspanya'ya göre daha iyi. Allah izin verirse 3 sene sonra İspanya'ya dönmek isterim. Göztepe'de yarım kalmış hedeflerim var. Sözleşme bu sezon sonu sona eriyor. Konuşmalara başladık ama daha anlaşmaya varmadık. Hiçbir pürüz yok" dedi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer almasıyla ilgili de konuşan Serdar, "Ben zaten çok büyük bir kulüpte forma giyiyorum. Daha önce de fırsatlarım oldu ama ben İspanya'yı tercih ettim" dedi.

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