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Haberler Spor Uğurcan’a övgü

’a övgü

Uğurcan’a övgü
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Önümüzdeki sezon kaleci arayan İngiliz devi Chelsea, Trabzon'dan Uğurcan'ı izletirken scout ekibinin raporda "Alisson'dan sonra dünyanın en iyi ikinci kaleci olma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. 2024 yılına kadar bordo-mavililerle sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki file bekçisi için Chelsea'nin ciddi bir kaynak ayırdığı da öne sürülüyor.

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