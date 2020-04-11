Yerler değişmiyor

UEFA'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ev sahibi şehirlerini değiştirmeyi planlamadığı kaydedildi. Bir UEFA yetkilisi İngiliz televizyonu Sky Sports'a verdiği demeçte 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik düşünülmediğini belirtti. Bilindiği üzere EURO 2020'nin ev sahipleri arasında korona virüsten en fazla etkilenen İtalya ve İspanya'nın da yer alması soru işaretlerine neden olmuştu.

TÜRKİYE A GRUBU'NDA

Ancak UEFA, bir plan değişikliğini düşünmediklerini kaydederken önümüzdeki günlerde sürecin nasıl olacağı merakla bekleniyor. Hatırlanacağı gibi 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonayı 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemişti. A Grubu'nda yer alan Milli Takımımızın programa göre İtalya maçını Roma'da, İsviçre ve Galler sınavlarını ise Bakü'de oynayacağı açıklanmıştı.