Almanya’da hakem kararı

Almanya'da DFL Bundesliga 1 ve 2'de en geç 9 Mayıs'ta lige yeniden başlama planları yapılırken Almanya Futbol Federasyonu hakemler için yeni bir çalışma düzeni belirledi. Bild'de yer alan özel habere göre hakemleri çok önemli değişiklikler bekliyor. Korona virüs kararları sonrası artık hakemler yaşadıkları şehrin takımları dahil yalnızca kendi bölgelerinde maç yönetecekler. Bununla birlikte DFB, hakemlerin uzun seyahatlere çıkmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.



BÖLGE DIŞINA ÇIKIŞ YOK

Artık kendi bölgelerinin dışına çıkmayacak olan hakemler bundan sonra maç günü stada araba ile götürülecek ve maç sonrası evlerine geri bırakılacak. DFB'nin kararına göre eğer maçlar yeniden oynanmaya başlarsa hakemler eğer isterlerse maç yönetecekler. Tecrübesine göre yılda 60 bin ile 80 bin Euro arasında sabit maaşı olan hakemler maç yönetmek istemese bile maaşını alacak. Ancak maç başına ödenen 5000 Euro gelirden olacak.

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