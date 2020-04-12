Altay’ın ‘Yıldız’ı iddialı konuştu

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'a devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer olan stoper Abdülhamit Yıldız, siyah-beyazlı takımı Süper Lig'e taşıyacaklarını söyledi. Daha önce 2011-2012'de Kasımpaşa'da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığını, aynı duyguları Altay'da da hissettiğini ifade eden deneyimli savunmacı, "Tesislerimizde tam bir aile ortamı var. Tüm çalışanlarda çok samimi bir hava var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yolun sonundaki şampiyonluklar işte böyle geliyor. Taraftarımızı çok özledim. Bornova'da oynadığımız maçlarda bize hep destek oldular. Ben her maçtan önce taraftarımızla maç sonu galibiyeti kutlamayı düşünürüm" dedi.

■ OGÜN ÖZDEMİR