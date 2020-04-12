Balıkesirspor’a yeşil ışık yaktı

Teknik direktör Yusuf Şimşek, teklif gelmesi halinde Bal-Kes’le yeni sezonda da devam edebileceğini söyledi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un başarılı teknik direktörü Yusuf Şimşek, yönetime 'yola devam' konusunda yeşil ışık yaktı. Ligin 21. haftasında Ali Tandoğan'ın ayrılmasının ardından deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçıyla takımın başına geçen Yusuf Şimşek, yönetimden yeni sezon için teklif gelmesi halinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da kalmak istediğini belirtti. Yusuf Şimşek, "Maddi problemler var ama ben bunu bilerek Balıkesirspor'a geldim. Balıkesirspor'da mutluyum. Futbolun içinden geliyorum, diyalog çok önemli. Antrenmanı herkes yaptırabilir ama ben onlara kişiliğimi anlattım" dedi. Oyuncularının evde çalışmaya devam ettiğini ifade eden Yusuf Şimşek şöyle konuştu: "Hepimiz karantinadayız. Şartlar ne olursa olsun liglerin tamamlanacağını düşünüyoruz. Dümene geçmemizin ardından hem iyi bir hava hem de iyi sonuçlar alarak çıkış yakaladık. Balıkesir halkının takımına daha fazla sahip çıkması halinde büyük işlere imza atarız. Çünkü Balıkesir futbolu seviyor. Şehrimizde ve futbolcularımızda büyük bir potansiyel mevcut."



BENİM DE HEDEFLERİM VAR

Futboldan hiç bir zaman kopmayacağını açıklayan Şimşek, "Ege'de bir çok takımda görev yaptım. Her takımın bendeki yeri çok farklı. Sporun içinde olmak ve Türk futboluna hizmet etmek en büyük amacım. Bir teknik adam olarak benim de hedeflerim var. Bunları gerçekleştireceğim" diye konuştu.