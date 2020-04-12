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Haberler Spor Callejon iddiaları

Callejon iddiaları

Callejon iddiaları
Giriş Tarihi: 12.4.2020
Fenerbahçe'nin hücuma takviye çalışmaları kapsamında girişimleri sürerken Napoli ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Callejon'un sarı-lacivertli ekibe gelebileceği iddia edildi. Yönetimin sezon sonunda Napoli ile forması bitecek olan oyuncuya iki yıllık teklif yapacağı konuşuluyor. 33 yaşındaki İspanyol futbolcu bu sezon İtalyan kulübünde 32 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 9 asist yaptı. Yönetimin sezon sonunda Vedat Muriç için gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp ona göre resmi adımları atması bekleniyor. Bilindiği üzere devre arası Kosovalı, özellikle İngiliz ekipleri ile anılmış ancak anlaşma gerçeklememişti.
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