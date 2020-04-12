Süper Lig’de 26 maçta 26 gol atan Horoz, son yarım saatte fileleri 16 gol bıraktı

Süper Lig'de teknik direktör Bülent Uygun'un dümene geçmesiyle ateş hattından çıkarak 10. sıraya kadar yükselen Denizlispor, son anda coştu. Yeşil-siyahlılar, 26 haftalık lige maratonunda 26 maçta 26 gol atarak maç başına 1 gol ortalaması tutturdu. Kalesinde 34 gol gören Horoz, son yarım saatte 16 gol atarak dikkati çekti. Denizlispor, ilk 15 dakikada gol atamazken, son yarım saatte tek gol kaydetti. İkinci yarı ilk çeyrekte rakip fileleri 4 kez havalandırırken yeşil siyahlılar, son yarım saatte toplam 16 gol attı. 26 golden birini rakip oyuncu kendi kalesine atarken, 25 golün 3'ü ise penaltıdan geldi.



■ SEBAHATTİN ALP