Garantisi yok

Video konferans yöntemiyle konuşan Muto, “Kimsenin durumun gelecek temmuza kadar kontrol altına alınacağını söyleyebileceğini sanmıyorum. Kesin cevap verecek durumda değiliz” dedi.

Dünyayı tehdit eden korona virüs tehdidi yüzünden ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın gelecek sezon düzenlenmesi konusundaki belirsizliğin sürdüğü açıklandı. Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yılında düzenleneceğinin garantisini veremeyeceğini belirtti. Tokyo 2020'yi bir yıl ertelediklerini hatırlatan Muto, "Şimdi yapmamız gereken gelecek sene için sıkı bir şekilde hazırlanmak." ifadesini kullandı.



BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Koronavirüs nedeniyle büyük bir belirsizlik olduğuna dikkat çeken Muto, "Kimsenin bu durumun gelecek temmuza kadar kontrol altına alınacağını söyleyebileceğini sanmıyorum. Bu konuda kesin bir cevap verecek pozisyonda değiliz" değerlendirmesinde bulundu. Alternatif bir planları olup olmadığı sorulan Muto, "Alternatif planlar yerine şimdi çaba göstermeliyiz. İnsanlık bütün gücünü bir araya getirerek tedavi ve aşı üzerinde çalışmalı" yorumunu yaptı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelemişti.



