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Haberler Spor Gattuso’dan örnek hamle

Gattuso’dan örnek hamle

Gattuso’dan örnek hamle
Giriş Tarihi: 12.4.2020

’nin hocası kulüp çalışanları için 1 aylık maaşından vazgeçti

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden SSC Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Cristiano Giuntoli, kulüp çalışanları için bir aylık maaşlarından vazgeçti. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, kulübün korona virüs kriziyle baş etmesine yardımcı olmak için Gattuso ve Giuntoli'nin bir aylık alacaklarından vazgeçtiği belirtildi. Öte yandan, İtalya'da maaş kesintisi için görüşmelerin de devam ettiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde bu konuda ciddi gelişmelerin yaşanması beklenirken kulüplerin futbolcularla bir görüşme trafiğinde bulunacağı gelen haberler arasında.
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