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İletişim Başkanı Altun'dan Başkan Erdoğan paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan Başkan Erdoğan paylaşımı
Giriş Tarihi: 12.4.2020

İletişim Başkanı , Twitter'dan Başkan Erdoğan'ın anlık fotoğrafını paylaştı. Altun paylaşımda, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın " ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından saat 00.48'de Başkan Erdoğan'ın anlık fotoğrafını paylaştı.

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı:

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