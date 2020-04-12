İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Başkan Erdoğan'ın anlık fotoğrafını paylaştı. Altun paylaşımda, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından saat 00.48'de Başkan Erdoğan'ın anlık fotoğrafını paylaştı.
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı:
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İletişim Başkanı Altun'dan Başkan Erdoğan paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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