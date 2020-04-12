Karşıyaka’da Değirmenci’nin kuş sevdası

KSK’nin 24 yaşındaki başarılı sağ kanat oyuncusu 10 senedir güvercin besliyor

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın başarılı futbolcusu Mustafa Değirmenci, idmanlardan kalan boş vakitlerini kuşlarıyla geçiriyor. Sıkı bir hayvansever olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu yaklaşık 10 senedir güvercin besliyor. Kuşlarını izlediğinde ve onlarla ilgilendiğinde huzur bulduğunu belirten Mustafa Değirmenci, "Güvercin besleyenlerin çok güzel bir sözü var, 'Suç işleyip yere bakacağına kuş besleyip gökyüzüne bak' Bende onların yanında olduğumda vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum" dedi.



KUŞLARIMI İHMAL ETMEM

Taklacı, saya ve dönek beslediğini belirten KSK'nin sevilen oyuncusu Mustafa Değirmenci şöyle devam etti: "Onları gökyüzüne salıp hünerlerini sergilediklerini izlediğimde bütün stresim ve yorgunluğum bitiyor. Tabii her sevgi emek ister. Güvercinlerimin temizlik, beslenme gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Onları hiç ihmal etmedim."



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ