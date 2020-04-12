Menemen atakta

TFF 1. Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor'da dış transfer çalışmaları sürüyor Olimpiakos'tan Cumic, Tirana'dan Muci ve Levski Sofia'dan Stanislav Ivanov ile ilgilenen sarı-lacivertliler, listesine Arnavut ekibi Teuta Durres'te oynayan Sherif Kallaku'yu da ekledi.

TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları iyice sıvadı. Korona virüs salgını yüzünden evinde olan teknik heyet, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Olimpiakos'tan Nikola Cumic, Tirana'dan Ernest Muci ve Levski Sofia'dan Stanislav Ivanov gibi isimlerle ilgilenen teknik heyet listeye Arnavutluk ekibi Teuta Durres'te forma giyen genç orta saha Sherif Kallaku'yu da ekledi. Orta saha, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 22 yaşındaki Arnavut futbolcu Tirana kulübünün altyapısında yetişti.



SELMANİ'NİN TAKIM ARKADAŞI

Kariyerinde Partizani, Akademia, Laçi ve Bulgaristan ekibi Cremonese'de oynayan Sherif, sahaya çıktığı 91 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 asist yaptı. Bu sezon Teuta Durres'ta göre yaptığı 22 karşılaşmada ise 8 gol atma başarısı gösterdi. Genç orta saha, sarı-lacivertli ekibin başarılı file bekçisi Selmani ile geçen sezon Laçi kulübünde birlikte oynadı. Bu ikili geçtiğimiz sezon Arnavutluk Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ