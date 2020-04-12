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Riske atmaya değmez

Riske atmaya değmez
Giriş Tarihi: 12.4.2020

Başkanı , “Birinci önceliğimiz sağlık. Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez. Herkes bunun bilincinde olmalı” dedi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlarda insan hayatının önemine dikkati çekerek futbolu desteklemek için belirledikleri öncelikleri, video mesaj aracılığıyla üye federasyonlarla paylaştığı belirtildi. Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceklerini dile getiren Infantino, "Birinci önceliğimiz sağlık. Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez. Dünyadaki herkes bunun bilincinde olmalı" dedi.

MALİ OLARAK GÜÇLÜYÜZ
"Her şey yüzde 100 güvenli hale gelmeden organizasyonları devam ettirmek, sorumsuzluktan da öte bir şeydir" diyen Infantino, bu süreçte kulüplerin mali sıkıntı yaşayacağını kaydederek, "Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu, FIFA'nın değil futbolun parası. Bize ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek görevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
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