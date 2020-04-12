Sağ bek için yeni bir aday

G.Saray'da sağ bek Mariano'nun geleceği ile ilgili yönetimin teknik heyet ile bir görüşme yapması beklenirken sağ beke takviye iddiaları yeniden ortaya atıldı. Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılılar Olympiakos forması giyen Norveç milli takım oyuncusu Omar Elabdellaoui'ye teklif götürdüğü ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli futbolcunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Norveç Milli Takımı forması giyen 28 yaşındaki Omar Elabdellaoui Olympiakos formasıyla çıktığı 21 lig maçında 1 gol kaydetti. Aslan'da Şener Özbayraklı ile de yolların ayrılması beklenirken, Linnes'in durumu netleşmedi.

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