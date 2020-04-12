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Haberler Spor Şampiyonlar Kupası 2021’de yapılacak

Şampiyonlar Kupası 2021’de yapılacak

Şampiyonlar Kupası 2021’de yapılacak
Giriş Tarihi: 12.4.2020
Futbolda 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının binlerce insanı etkilemesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, oyuncuların, antrenörlerin, taraftarların ve turnuvada yer alacak herkesin sağlığı ile güvenliğinin çok önemli olduğu ifade edildi.

DAHA ÖNCE 7 KEZ DÜZENLENDİ
Avrupa'daki futbol liglerinin ve UEFA turnuvalarının ağustos ayı içinde tamamlanması potansiyeli ile bu yaz yapılması beklenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve iptal edildiği kaydedildi. Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği ve daha önce 7 kez düzenlenen hazırlık turnuvasının 2021'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.
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