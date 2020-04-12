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Haberler Spor Talisca geliyor

geliyor

Talisca geliyor
Giriş Tarihi: 12.4.2020

Brezilyalı oyuncu bir taraftarının “Geliyor gönlümün efendisi !” sözlerini takipçilerinin beğenisine sundu

Beşiktaş'ın gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları devam ederken Çin'de futbol kariyerini sürdüren Anderson Talisca'nın, sosyal medyadan yaptığı paylaşım siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yarattı. Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'a transferi hakkında paylaşım yapan bir taraftarı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Guangzhou Evergrande'den ayrılmak istediği iddia edilen Anderson Talisca, bir Beşiktaş taraftarının "Geliyor gönlümün efendisi Talisca!" sözlerini sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sundu. Anderson Talisca'nun paylaşımı 'Beşiktaş'a geliyor' iddialarını güçlendirirken gönderinin altında Beşiktaş, Erdal Torunoğulları ve Sergen Yalçın'ın da etiketlenmesi dikkat çekti.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
ANDERSON Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü. Beşiktaş formasıyla Avrupa'da attığı golü de paylaşan Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarlarının Come To Beşiktaş yorumlarıyla karşılaştı. Talisca Kartal'da 2016- 2018 yılları arasında görev almış sergilediği futbolla tribünlerin sevgilisi olmuştu.

ÇİN'E GİDEMEDİ
Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande geçen haftadan itibaren antrenmanlara başlamış olmasına karşın, Brezilya'da bulunan Talisca ülkesinde kaldı ve Çin'e gidemedi. Sınırlarını dışarıya kapatan Uzakdoğu ülkesi, pandemi nedeniyle ülkeye yabancıların girmesine izin vermiyor. Talisca gibi çalışma izni veya geçiçi oturum izni olanlar dahi ülkeye alınmıyor.


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