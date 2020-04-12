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Haberler Spor Trabzon’da Hosseini telaşı

Trabzon’da Hosseini telaşı

Trabzon’da Hosseini telaşı
Giriş Tarihi: 12.4.2020

Bordo-mavili yönetim İranlı oyuncuyla 1 yıl daha anlaşıyor

Süper Lig'de averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için düğmeye bastı. Trabzonspor'da yönetim sezon sonunda sözleşmesi biten Jose Sosa ve Filip Novak ile yeniden anlaşırken, Majid Hosseini için de harekete geçti. Hosseini'nin performansından memnun olan teknik heyet, İranlı futbolcunun bir yıllık opsiyonunu devreye sokacak.

TAKIMDA KALACAK
2018'de 2+1 yıllık mukavele yapılan İranlı stoper, önümüzdeki sezon da takımda kalacak. Yönetim kısa zamanda resmen kontratı uzatmayı düşünüyor. Başarılı oyuncu da takımda kalmayı çok istediğini ifade ederek, "Burada huzurlu ve mutluyum. En büyük isteğim bu sezon Trabzonspor'un şampiyon olması" dedi.
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