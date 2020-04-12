Ya Leite ya Erlic

Beşiktaş'ın stoper transferi ile ilgili çalışmalarında iki isim ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlıların, ara transfer döneminde de gündeme gelen Diogo Leite'nin transferi için düğmeye bastığı bilinirken Porto'nun 21 yaşındaki oyuncusuyla ilgili temaslar devam ediyor. Bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 13 maçta 908 dakika süre alan Leite 1 gol ve 1 asistle oynadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrıca Martin Erlic ismi üzerinde durduğu kaydedildi. Serie B takımlarından Spezia'da oynayan Hırvat stoper için 600 bin Euro bonservis ödeyip 350 bin Euro'da 3 yıllık ücret vermek üzerine planlarını kuran Beşiktaş, ikin oyuncudan birini renklerine bağlamayı hedefliyor.

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