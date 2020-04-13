  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor En golcü ekip Manisa FK

En golcü ekip FK

En golcü ekip Manisa FK
Giriş Tarihi: 13.4.2020

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısında zirvede yakaladığı 6 puanlık avantajı yitirip koltuğu kaptırdığı lider Samsunspor'un 10 puan gerisine düşen Manisa Futbol Kulübü, liglerin en golcü takımı konumunda. Grupta şampiyonluk şansını mucizelere bırakmasına rağmen 2'nci sıradaki yerini koruyup bitime 6 maç kala Play-Off'u şimdiden garantileyen siyah-beyazlı ekip, 28 maçta toplam 79 kez ağları sarstı. Türkiye'deki 125 profesyonel futbol takımı arasında en golcü ekip olan Manisa FK'da krallık yarışında zirvedeki Serdar Deliktaş 20, Zahit 11, Dilaver ve Sinan 9'ar kez ağları sarstı. Manisa Futbol Kulübü'nde sezona koronavirüs salgını yüzünden verilen arada oyunculara özel program verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En golcü ekip Manisa FK haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA