Altınordu’nun yıldızı Berkay herkesin “Evde Kal” çağrısına uyması gerektiğini belirterek, “Bu savaşı kazanacağız” dedi.

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun deneyimli futbolcusu Berkay Samancı, korona virüs salgınından korunmak için herkesin evlerinde kalmasını istedi. Bu konuda bir benzetme yapan Berkay, "Ülkemizde ailelerin yaşadığı 23 milyon hane var. Dışarıdaki virüse karşı savaşıyoruz. Sokağa çıkarak bu savaşı kazanamayız. Evimiz bizim kalemiz ve onu korumalıyız. Evimizi koruyarak zafer elde etmemiz gerekiyor. Birlikte değil, ayrı ayrı hareket ederek kazanacağımız bir savaş bu. Bir aydır gerçekten başarılı şekilde mücadele veriyoruz. Futboldaki gibi bekleme oyunu oynamak zorunda olduğumuzu kimse unutmasın" dedi.

HAYALLERİM GERÇEKLEŞECEK

KUŞADASI'NDAKİ tesislerde karantinada bulunan Berkay şöyle konuştu: "Altınordu'nun neferiyim. Görev verilmesi halinde futbolu bıraktıktan sonra kulüpte teknik adam olabilirim. Kulübümü çok seviyorum. Hayallerim büyük."