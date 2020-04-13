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Haberler Spor Evinde kal sağlıklı kal

kal sağlıklı kal

Evinde kal sağlıklı kal
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası evlerinde karantinaya çekilen sporcular, resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sporcuların yaptıkları paylaşımlar büyük etkileşim almaya devam ediyor. Ailesi için Trabzonspor'la sözleşmesini feshederek ülkeden ayrılan futbolcu Obi Mikel kızı ile keyifli olduğu bir anı paylaşırken, Milli Voleybolcu Meryem Boz ise bu kez mutfağa girerek hünerlerini sergiledi. F.Bahçe'de Altay kardeşi Sefa ile Deniz Türüç kızı Esila bir fotoğrafını paylaşırken, G.Saraylı Lemina ise takipçilerine 'Evinde kal, sağlıkla kal" mesajını vermeyi ihmal etmedi.

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