F.Bahçe’ye kötü haber

Kanarya’nın gündemindeki Blanc gelmeye olumlu bakmazken Aykut Kocaman ise Antwerp’le temasta.

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları ile ilgili kötü haberler geldi. Erol Bulut'tan sonra Kanarya ile en çok anılan Laurent Blanc'ın kararını verdiği ancak gündeminde sarılacivertli kulübün olmadığı kaydedildi. Fransız teknik direktörün Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı ancak taraflar arasında görüşme yapılmadığı vurgulandı. Blanc'ın şu anda önceliğinin Türkiye olmadığı, tecrübeli ismin İtalya veya İngiltere'de büyük bir takım ile temas kurmayı umduğu belirtildi. Öte yandan Blanc'ın son 4 senede birçok üst düzey takıma başvuruda bulunduğu, son olarak Lyon tarafından reddedildiğine de haberde yer verildi.

BELÇİKA'YA GİDEBİLİR

Bu arada listede yer alan bir başka isim olan Aykut Kocaman'ın da Belçika yolunda olduğu iddia ediliyor. Ali Koç'a sürekli tavsiye edilen ayrıca kısa süre önce başkanın doğum gününü kutladığı Aykut Kocaman'a sürpriz bir talip çıktı. Kocaman'a Belçika Ligi'ni 4'üncü sırada bitiren Antwerp'in teklif yaptığı öne sürülürken tecrübeli çalıştırıcının kariyerini Türkiye dışında sürdürmesi sürpriz sayılmayacak.