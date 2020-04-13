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Haberler Spor Göz-Göz’de Alpi yol ayrımında

Göz-Göz’de Alpi yol ayrımında

Göz-Göz’de Alpi yol ayrımında
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk, katıldığı bir televizyon programında 'Büyük kulüplere gitmek isterim' açıklaması yapınca ortalık karıştı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan oyuncunun 'Şartlar oluşursa neden olmasın, Avrupa'da olabilir" sözlerine menajeri Ömer Kızılkoca açıklık getirdi. Kızılkoca, "Alpaslan'ın Göztepe'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirtirken, "Ancak oyuncum devre arasında başkan Mehmet Sepil'le yaptığı görüşmede geleceğe dair bir güvence alamadı. Başkan onu teklif gelmesi halinde satmaya hazır olduklarını bildirdi. 1 yıl sözleşmesi kalan ve önünde Avrupa ve İstanbul seçenekleri olan bir oyuncu olarak Alpaslan kulübünde halen çok mutlu. Fakat geleceğini de planlamak zorunda" dedi.

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