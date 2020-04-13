Göz-Göz’den Sala atağı

Süper Lig'de sezon bitmeden transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. On numara pozisyonu için Krasnodar'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Fernandes'e kanca atan sarı-kırmızılı yönetim aradığı sağ beki de İtalya'da buldu.

Sağ bekte forma giyen Berkan Emir'in alternatifsiz kalması nedeniyle bu bölge için arayışlara başlayan yönetim, İtalya Serie A ekibi SPAL forması giyen Jacopo Sala'ya kanca attı. Kemer sıkma politikası doğrultusunda maliyeti düşük tutmak amacıyla bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Göz-Göz, 28 yaşındaki futbolcuya menajeri kanalıyla teklifini götürdü. İtalyan oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin bitecek olması da yönetimin elini güçlendiriyor.

OLUMLU BAKIYOR

Futbola İngiliz devi Chelsea'de başlayan Sala, Almanya'da Hamburg forması giydikten sonra Verona'ya transfer olarak ülkesine döndü. 5 sezon da Sampdoria forması giyen başarılı sağ bekin yurtdışına transferine olumlu baktığı öğrenildi.



Kariyeri boyunca 148 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Sala, toplamda 31 sarı kart görürken, 3 kez kızardı.



Milan da istemişti

Göztepe'nin transfer listesinde yer alan Jacopo Sala, Sampdoria'da forma giydiği dönemde İtalyan devi Milan'ın da gündemine gelmişti. Ancak transfer kulüplerin bonservis bedeli nedeniyle anlaşamamasından dolayı gerçekleşmemişti.

BURAK HAKERLER