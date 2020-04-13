G.Saray’ı istiyor

Galatasaray'da sezon sonu transferde büyük hareketlilik yaşanması beklenirken dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Serie A takımı Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'nin sezon sonu ayrılmak istediği öne sürülürken İtalya'dan La Gazzetta dello Sport 29 yaşındaki İtalyan oyuncunun menajeri aracılığı ile Galatasaray'da oynamak istediğini yazdı. Son günlerde Falcao'nun takımdan ayrılacağı konuşulurken Balotelli ile bu açığın kapanacağı ön görülüyor. Gazete kiralık oyuncu Andone'nin dönüşünü de planlayarak Balotelli'nin takıma katılmasına sıcak bakacağını belirtti. Geçmiş dönemlerde de adı sarı-kırmızılı ekiple anılan yıldız isim G.Saray ile birlikte yeniden eski günlerine kavuşmayı planlıyor.

DEVLERDE FORMA GİYDİ

Kariyerinde İnter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giyen futbolcu toplamda 368 karşılaşmada 145 kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın Balotelli dışında hücum hattına yönelik takviye için Aarhus'un 23 yaşındaki yıldızı Mustapha Bundu'yu da radarına aldığı kaydedilmişti.



İtalya ile 13 gol

Mario Balotelli İtalya Milli Takımı'nda da şu ana kadar 32 mücadelede de görev aldı. Başarılı futbolcu bu süreçte 13 kez gol sevinci yaşadı.



19 maçta 5 gol

Balotelli bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da 19 maçta 5 gol attı. 6 sarı 1 kırmızı gören yıldız isim hırçın futboluyla tanınırken kariyerindeki 12 kırmızı 117 sarı kartla dikkat çekiyor. Brescia öncesi Fransa'da oynayan ve 3 sezon Nice forması giyen futbolcu daha sonra da Marsilya'da görev almıştı. Balotelli'nin Marsilya'da oynadığı süreçte ligde 15 karşılaşmada 8 golü bulunuyor.